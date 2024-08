LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | bronzo per Boggioni nei 100 sl S5!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.49 Omeri Dadaon si conferma il più forte, vincendo l’oro in 1’020”25 avanti a Suzuki. Gran rimonta per Cristiani, ma è quarto in 1’22”33, a un solo centesimo da Camacho Ramirez, ottavo Beggiato. 17.49 Camaco, Dadaon, Leslie ai 50 metri. 17.48 PARTITA LA GARA dei 100 sl S4 17.46 Questa la startlist dei 100 sl S4: 1 ITA CRISTIANI Federico (S4) 2 ITA BEGGIATO Luigi (S4) 3 MEX CAMACHO RAMIREZ Angel de Jesus (S4) 4 ISR DADAON Ami Omer (S4) 5 JPN SUZUKI Takayuki (S4) 6 CAN MASSABIE Sebastian (S4) 7 NZL LESLIE Cameron (S4) 8 NPA ZHDANOV Roman (S4) 17.44 Altre due carte da giocare per l’Italia con i 100 stile libero S4. Nelle prime due corsie Federico Cristiani e Luigi Beggiato. 17.42! BRAVISSIMA! Monica chiude in 1’21”74, con la britannica Tully Kearney che vince in 1’15”10 avanti all’ucraina Poida.