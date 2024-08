LIVE Atletica Golden Gala 2024 in DIRETTA | Diaz subito davanti nel triplo Fabbri fa 21 70 nel peso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.47 Con il piede giusto Molinarolo e Bruni nell’asta femminile a 4.23. 20.42 21.70 PER LEONARDOCHE SALE IN SECONDA POSIZIONE! Finalmente un lancio di un certo valore per l’azzurro. 20.39 Ancora poco brillante Weir che fa 19.36 e rimane nelle retrovie. 20.34 19.47 per, la gara del fiorentino ancora non decolla. 20.32 22.49 per Ryan Crouser, pazzesco l’americano che si supera ancora. 20.27 Nullo per, mentre fa 19.83 Weir. 20.25 CHE INIZIO PER RYAN CROUSER! 22.26 per l’americano che fail record del meeting. 20.23 16.85 per il brasiliano Dos Santos che sale in seconda posizione nel. 20.20 Nullo per Andyal terzo tentativo, l’italo-cubano rimane per ora con 17.32. 20.17 Alekna si avvicina al lancio di Stona! 67.68 per il lituano che nutre ancora speranze di vittoria. 20.