Inspiegabile parla l' avvocato di Moussa Sangare E spunta il suo video rap

(Di venerdì 30 agosto 2024) "È una vicenda senza senso, sicuramente andrà approfondito l'aspetto psichiatrico", afferma Angelo Maj, legale di, fermato per l'omicidio di Sharon Verzeni. L'spiega di essere stato chiamato stanotte per assisteredurante l'interrogatorio e di essere poi stato nominato da lui come suodi fiducia. "Quando gli hoto, mi ha detto che era dispiaciuto per quello che sè successo, se ne è reso conto a un certo punto - aggiunge -. Non era sotto effetto di sostanze, a quanto si è capito. Quello che è successo è senza dubbio". Cittadinanza italiana, origini del Mali, 31 anni, disoccupato: emergono ora dopo ora nuovi elementi su chi è il killer di Terno d'Isola.