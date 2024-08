I 20 anni della ’Marching Band’ all’Ospitalità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Le notePower Marching Band – Banda Città di Bertinoro aprono la seconda serataFesta dell’Ospitalità: ore 18,30 in piazzaLibertà. Colonna sonora irrinunciabile dei tanti eventi che animano il balcone di Romagna, la banda questa sera festeggia i 20di attività. "Un gruppo nato quasi per caso – racconta il presidente Ionnes Bucella – dall’incontro di un manipolo di amici, con la passione comune per la musica, nel lontano 2004. Di questa compagnia faceva e fa ancora parte il maestro Giuseppe Zanca", che ne diventa il direttore. "In sinergia con il Comune – continua Bucella – abbiamo costituito il corpo bandisticocittà". Tradizione romagnola, swing, jazz, colonne sonore di cartoni animati definiscono il repertorioBand che ‘marcia’ così in lungo e in largo per l’Italia, con incursioni in Francia e in Germania.