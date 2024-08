Golden Gala atletica 2024 oggi in tv | orari 30 agosto programma streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024)venerdì 30(a partire dalle ore 19.30) va in scena il, la tappa italiana della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. Si preannuncia grande spettacolo allo Stadio Olimpico di Roma per il prestigioso evento intitolato alla memoria di Pietro Mennea, si ritorna nell’impianto della Capitale che a inizio giugno ha ospitato gli Europei e che riabbraccia l’evento dopo il trasferimento dello scorso anno a Firenze. Vedremo all’opera ben diciannove, tra cui spiccano due Campioni Olimpici di Tokyo 2020: Marcell Jacobs sui 100 metri e Gianmarco Tamberi nel salto in alto. Riflettori puntati anche su due medagliati dei Giochi di Parigi: Nadia Battocletti, argento sui 10.