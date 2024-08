Fiorentina tris di acquisti | arrivano Gosens Cataldi e Bove Amrabat saluta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024)diper lanelle ultime ore di calciomercato. Il direttore Pradè ha infatti portato a termine l’arrivo di tre colpi per la formazione di Palladino: Robinarrivo in prestito oneroso dall’Union Berlino con obbligo di riscatto condizionato alle presenze; la violaa ha inoltre ufficializzato l’ex capitano della Lazio Danilo, prelevato in prestito con opzione, e ha infine preso dalla Roma Edoardoin prestito oneroso con diritto di riscatto per circa 10 milioni. Intanto ha ceduto al Fenerbache Sofyanper 15 milioni e l’argentino Infantino in prestito al Cosenza.diSportFace.