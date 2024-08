Endless Love anticipazioni puntate dal 2 al 6 settembre 2024 | Kemal finisce in isolamento

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 30 agosto 2024) La serie tv turca(Kara Sevda) continua a regalarci grossi colpi di scena. Cosa accadrà nella settimana dal 2 al 6? Riflettori puntati su, che verrà accusato di creare disordini in carcere e finirà indal 2 al 6Hakan nutrirà molti sospetti sulle circostanze che hanno portato al suicidio di Ozan e – sebbene i suoi superiori si dichiareranno contrari – proseguirà con le indagini.nel frattempo sarà costretto ad affrontare delle difficoltà in carcere. Dopo essere stato accusato di creare disordini, Soydere finirà rinchiuso in una cella di, dove dovrà fare i conti con le angherie dei secondini. Tra le guardie carcerarie ci sarà Sikti, un uomo che si dimostrerà molto violento.potrà però contare sull’aiuto di un detenuto, Ayhan, e di una guardia, Selim.