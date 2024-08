De Pascale tra la sua gente | Fare il sindaco è fantastico ora si apre una pagina nuova

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ravenna, 30 agosto 2024 – “Caro presidente anticipo i tempi". Uno dei volontari della Festa dell’Unità di Ravenna accoglie così Michele de, candidato presidente del centrosinistra in Regione (euscente della città bizantina). "Presidente sì, ma della Provincia", risponde sorridendo de, poi salito sul palco per essere intervistato da Valerio Baroncini, vicedirettore de Il Resto del Carlino, e Gianluca Rossi, direttore del Corriere Romagna. Temi locali e nazionali si alternano nel corso dell’appuntamento, sorta di serata d’addio di dealla sua: più o meno apertamente, l’esponente del Pd ha dichiarato di essere favorito rispetto ad Elena Ugolini, civica appoggiata dai partiti di centrodestra. Sala affollata, con tante persone in piedi, per ascoltare le parole del candidato. "Per me è una grande emozione essere qui - dice de-.