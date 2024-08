Cisgiordania ancora raid israeliani

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 30 agosto 2024) 8.20 Proseguono le attività militari israeliane in, dove è stata lanciata una vasta "operazione antiterrorismo" contro "l'infrastruttura iraniano-islamica" che, afferma Israele, vi si sta costituendo. Tre morti in unnotturno vicino a Jenin; era una cellula terroristica, dice l'Idf. Almeno 16 morti nella regione in 48 ore. A Gaza 5 morti nell'attacco aereo Idf contro un convoglio umanitario. "Assalitori armati" tentavano di dirottarlo, dice l'Idf. Ma l'ong Usa Anera sostiene che i morti erano suoi dipendenti.