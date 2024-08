Bankitalia aggiorna piano 2023-2025anche euro digitale e IA

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) La Banca d'Italia, a metà ciclo, il propriostrategico-2025 che comprende cinque obiettivi, articolati a loro volta in diciassette piani di azione non trascurando i temi dell'e Intelligenza artificiale. Nel documento di 33 pagine pubblicato sul suo sito, l'istituto centrale evidenzia gli obiettivi sui "diversi ambiti di intervento della Banca che coinvolgono tutte le funzioni e la rete territoriale". Tra le priorità anche quelli di sviluppo sostenibile dell'agenda Onu 2030. Nel dettaglio l'istituto agirà per un sistema finanziario stabile e sicuro, si impegnerà per l'innovazione economica e finanziaria nel Paese e inpa, per la tutela dei clienti dei servizi bancari e finanziari e il dialogo con l'esterno.