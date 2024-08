Traffico Roma del 29-08-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità e incidente con coda sulla diramazione sud della A1 tra San Cesareo e il bivio con laNapoli in quest’ultima direzione chiusa per lavori la tangenziale est tra Largo Passamonti e viale Castrense in direzione San Giovanni apertura anticipata prevista questa sera intorno alle ore 20:30 in via di Valle Aurelia per lavori sul viadotto delle Fornaci istituito il divieto di transito tra via Anastasio II e la rotatoria in punta di via Giuseppe Bonaccorsi per il trasporto pubblico sulla linea metro aria aperta la tratta termini Battistini chiuse per interventi di restyling e manutenzione le stazione di Ottaviano Spagna e Furio Camillo a partire da domani venerdì 30 agosto inizieranno le operazioni di bonifica di via Falcone e Borsellino e via dei Cavalieri di Vittorio Veneto la cosiddetta panoramica si ...