Telecronisti America’s Cup e Louis Vuitton Cup 2024 | programma Mediaset e Sky

(Di giovedì 29 agosto 2024) Giovedì 29 agosto inizieranno le Challenger Selection Series, meglio note comeCup, torneo di selezione della sfidante di Emirates New Zealand nel Match diCup. Come la Preliminary Regatta di Barcellona, anche i prossimi appuntamenti della competizione più antica al mondo saranno trasmessi su(Italia 1 e Canale 20) e Sky (che ha un canale dedicato al 205). Regatano i cinque challenger più Emirates Team New Zealand, anche se i risultati dei match contro il Defender non saranno conteggiati ai fini della classifica. Al termine dei gironi eliminatori i primi quattro team accederanno alle semifinali, indal 14 al 19 settembre al meglio delle 9 regate (vince chi si aggiudica 5 vittorie). Il primo team in classifica potrà scegliere il suo avversario.