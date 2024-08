Stefanos Tsitsipas amareggiato dopo l’eliminazione dagli US Open | Non sono più quello che ero

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) Una situazione complicata.sta vivendo una fase della propria carriera di down, quando ci si sarebbe aspettati da lui ben altro. Doppio finalista negli Slam, campione delle ATP Finals, numero 3 del mondo, tre volte campione del Masters 1000, il greco si è un po’ smarrito e il suo tennis ne sta risentendo.al primo turno degli US2024, per mano del greco Thanasi Kokkinakis, ha posto l’accento sulla situazione. “In questo momento nonper niente come il giocatore che ero prima“. Con queste parole ha iniziato il suo discorsoin conferenza stampa. “Ricordo quando ero più giovane giocavo con l’adrenalina in campo e sentivo che la mia vita dipendeva da ogni match. Quella sensazione è completamente svanita“, ha raccontato con amarezza l’ellenico.