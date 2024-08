Sorteggi Champions League | le avversarie di Inter Juventus Milan Atalanta e Bologna

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 29 agosto 2024) Dopo l’inizio dei campionati nazionali, il calcio continentale guarda al di fuori dei propri confini attirato da quella dolce musichetta ipnotizzante, capace di catturare anime e cuori degli appassionati di palloni. “The!“, l’urlo inconfondibile, il sogno di una vita, l’ossessione, l’obiettivo. Questa sera, in diretta da Montecarlo, idi2024-2025 alzeranno il sipario sulla nuovaa 36 squadre divise in 4 fasce da 9 squadre ciascuna seguendo il ranking. Per saperne di più consultate la nostra guida alla nuova2024-2025. Per la prima volta ci saranno 5 italiane:che attendono di conoscere le proprie. CalcioWeb seguirà LIVE idi2024-2025 raccontando minuto per minuto ciò che accade a Montecarlo.