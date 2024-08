Napoli Lombardo | Conte grandissimo professionista mi ricorda Ottavio Bianchi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 29 agosto 2024) Su CRC, radio partner della SSC, nel corso della trasmissione “Calciomania” con Massimo D’Alessandro, è intervenuto il responsabile della comunicazione della SSC, Nicola. Queste le sue parole:: “Il tweet presidenziale per l’annuncio di Lukaku ci ha preso tutti un po’ alla sprovvista” “Il tweet presidenziale per l’annuncio di Lukaku ci ha preso tutti un po’ alla sprovvista. Ovviamente sapevamo che sarebbe arrivato in giornata, ma non ce lo aspettavamo durante la conferenza stampa. Per fortuna è arrivato prima che si concludesse la conferenza. Noi abbiamo questa tradizione per la quale il Presidente in prima persona vuole dare il benvenuto al nuovo acquisto: è così da tanti anni. Credo che il tweet di Lukaku sarà quello che avrà il maggior numero di visualizzazioni.