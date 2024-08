Montevarchi Km di storia la grande mostra che racconta di società ciclistiche e fabbriche di biciclette

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Arezzo, 29 agosto 2024 – “Km di” è lachedidientrate nelladella comunità. Un’esposizione inedita, ospitata per la prima volta nel territorio, che taglierà il nastro sabato 31 agosto, alle ore 17.00, in Palazzo del Podestà fino al 29 settembre. L’evento è stato presentato dal Sindaco Silvia Chiassai Martini, appassionata di bicicletta, e dal Presidente Alberto Caponi del CS Aquila 1902, sezione ciclistica, in rappresentanza anche dell’U.N. Veterani Sportivi, Memoria Rossoblu e Comitato regionale Toscana FCI che hanno collaborato all’organizzazione. “La bicicletta è un simbolo dellanità – afferma il Sindaco - fa parte della nostrasportiva dal 1902, quando venne costituito il Club Sportivo Ciclistico Aquila, già allora espressione dei nostri colori.