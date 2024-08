Manovre pericolose con l’acquascooter fermato dalla Finanza in provincia di Latina; era ricercato Arrestato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 29 agosto 2024) Operazioni di Sicurezza e Legalità sul Mare Con l’estate che volge al termine, la Guardia didel Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia mantiene alta la vigilanza su tutto il litorale laziale, assicurando un presidio costante di legalità e sicurezza pubblica in mare. Controlli IninterrottiGuardia diDal mese di giugno, i finanzieri hanno condotto numerosi controlli di polizia marittima, finalizzati a garantire il rispetto della normativa economico-finanziaria e delle specifiche funzioni di polizia del mare, come previsto dal D.L. n.177 del 19 agosto 2016 e successive modifiche. Arresto a Sperlonga Nell’ambito di queste operazioni, il 21 agosto scorso, i militari della Sezione Operativa Navale di Gaeta hannoun individuo di 32 anni, identificato come F.N.