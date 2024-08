Louis Vuitton Cup 2024 oggi in tv | a che ora Luna Rossa programma 29 agosto ordine delle regate

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024)giovedì 29(a partire dalle ore 14.00) incomincia laCup: nelle acque di Barcellona si alza il sipario sul torneo degli sfidanti, ovvero la competizione che designerà l’equipaggio che avrà il diritto di affrontare Team New Zealand nel Match Race che metterà il palio la America’s Cup. Inizia la competizione sportiva più antica del mondo, si preannuncia uno spettacolo palpitante in terra catalana evorrà fare sognare gli appassionati italiani. LA DIRETTA LIVE DELLACUP DALLE 14.00 Ad aprire le danze saranno quattrovalide per il round robin, che prevede che ogni equipaggio affronti gli altri partecipanti in due occasioni. Saranno impegnati non soltanto gli sfidanti, ma anche Team New Zealand. Ogni vittoria assegna un punto, le prime quattro classificate accederanno alle semifinali.