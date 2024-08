L’Arezzo ora è al completo Ogunseye e Tavernelli | più alternative per Troise Arriva anche un regista

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) di Andrea Lorentini AREZZO Mancava solo l’ufficialità per ratificare un accordo ormai raggiunto in ogni suo aspetto ed èta pure quella: Robertoè il nuovo centravanti del. Il classe ‘95 è già a disposizione die farà il suo debutto in maglia amaranto lunedì sera nella trasferta di Pesaro. "Eccomi qua" sono le prime parole pronunciate dal calciatore nato a Mantova da genitori nigeriani in un video apparso sui social della società. Per lui oltre 200 presenze maturate in serie C, competizione nella quale ha saputo distinguersi realizzando più di 50 gol nelle sue esperienze con Prato, Olbia, Modena, Foggia e, appunto, Cesena. Da segnalarela sua parentesi al Cittadella in Serie B, dove ha contribuito al raggiungimento dei playoff da parte della formazione veneta, collezionando 40 presenze nella serie cadetta.