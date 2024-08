L' abbaglio Federico Chiesa

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 29 agosto 2024)non è più al centro di nessun villaggio italiano. Il campione per mancanze di prove va in Premier League, al Liverpool. Pensavamo fosse un fuoriclasse, invece era Fede, sia con la maiuscola che con la minuscola: una fede ingenua coltivata a lungo nei confronti di un calciatore che molto ha promesso e poco ha mantenuto, soprattutto quando lo specchio reclama una verità, non il suo riflesso. Nella mediocrità del calcio italiano di questi bassi tempi gli sono bastati un paio di strappi dei suoi – il pezzo forte del suo repertorio – per far credere urbi et orbi che avevamo in casa un top player. Stupor mundi. ma solo per un attimo, va da sé: fuggente.va per i ventisette anni (li fa a ottobre), non è più un fanciullo. Lascia la Juventus dopo quattro stagioni, bilancio complessivo di 131 partite in bianconero e 32 gol.