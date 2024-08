La scelta di Anne – L’Événement | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ladi: trama, cast e streaming delsu Rai 3 Questa sera, giovedì 29 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Ladidel 2021 diretto da Audrey Diwan. Adattamento del romanzo autobiografico di Annie Ernaux L’evento (2000), ha vinto il Leone d’oro alla 78esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nel 1963,, studentessa brillante e di modesta estrazione sociale, si trova ad affrontare una gravidanza indesiderata. A rischio è anche il futuro che si è prefigurata, in un’epoca in cui, in Francia, l’aborto è illegale.