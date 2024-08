Il capo di Hamas sta tentando di sfuggire a Israele usando 22 ostaggi vivi come scudi umani

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 agosto 2024) Yahya Sinwar, leader di, è al centro delle tensioni a Gaza, nascondendosi nei tunnel sotterranei per evitare di essere catturato dalle forze israeliane. Secondo informazioni di intelligence riportate dal Jewish Chronicle, Sinwar si muoverebbe costantemente con 22, usatiper prevenire un’azione militare diretta contro di lui. Le forze di difesa israeliane (IDF) sarebbero state più volte vicine alla sua cattura, ma l’operazione non ha avuto il via libera per evitare di mettere a rischio la vita degli. Questa precauzione rappresenta un dilemma per l’IDF, che cerca di bilanciare l’eliminazione di una figura chiave dicon la protezione degli. Uno di questi, Qaid Farhan al-Qadi, è stato recentemente salvato dall’esercito israeliano in un tunnel profondo 25 metri.