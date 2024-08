Fime congresso a Napoli Uomini dal medico estetico non è più un tabù Interventi al viso | +18% in un anno

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 29 agosto 2024) Sempre piùricorrono ai trattamenti di ringiovanimento: è questo l’elemento alla base dell’aumento significativo – + 18% in un– delle procedure di medicina e chirurgia estetica al, secondo i dati ISAPS 2023. Non solo: cambiano le richieste dei pazienti, con alcuni dei trattamenti più in voga in passato, che ora sono finiti nel dimenticatoio. “Per un uomo, andare dalo dal chirurgo plastico non è più percepito come una debolezza, ma come un modo di prendersi cura di se stessi, come andare in palestra o dal parrucchiere – dice Raffaele Rauso, presidente dell’XI, già presidente della Federazione Italiana Medici Estetici e docente all’Università Vanvitelli di-. I giovani sono sicuramente più predisposti verso i trattamenti estetici, ma anche gli over 50 li accolgono volentieri.