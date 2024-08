Festa dell’Unità a Bologna i volontari degli stand tra cibo e politica | Qui si fa aggregazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024), 29 agosto 2024 – “Tenacia, unità e autodisciplina”. Questi tre concetti pronunciati da Enrico Berlinguer, sono i temi con cui l’allora segretario del Pci ha chiuso laNazionale1980, il 14 settembre alle 17 al Parco Nord, in una città ancora devastata psicologicamente dalla tragedia alla stazione del 2 agosto. È proprio su quel dramma che verte buona parte del discorso del politico sardo, che poi cambia direzione e vira su temi più nazionali come, ad esempio, i 14mila licenziamenti dentro la Fiat, preparando di fatto quella che sarà ‘la marcia dei 40mila’ il 14 ottobre dello stesso anno a Torino. In una vicenda che ricorda quella dell’Industria Italiana Autobus, nonostante i numeri della vertenza bolognese siano nettamente inferiori.