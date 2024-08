Concessioni balneari entro 15 giorni le linee guida

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Potrebbe essere vicina una svolta nella complessa vicenda. In Emilia-Romagna saranno stilate "15lecomuni per affrontare le gare, tutelare i diritti degli operatori e salvaguardare il valore aziendale degli stabilimenti". Così l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, alla luce di una decisione concordata nel corso di una riunione dei tavoli con i sindaci e assessori dei Comuni della Costa, rappresentanti delle Associazioni di categoria e dei sindacati. "Non vogliamo lasciare soli i territori e gli imprenditori di un settore economico così importante della nostra regione - dice Corsini -. Di fronte all’inerzia e alle promesse non mantenute del Governo sulla regolamentazione dellenon potevamo restare a guardare". Quindi, prosegue, "abbiamo deciso di intervenire in maniera forte con questa iniziativa.