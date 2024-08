Chi era Maria Callas la Divina interpretata al cinema da Angelina Jolie

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 29 agosto 2024) La, la Casta Diva, la voce più incredibile del mondo. In questo modo, il cui vero nome eraAnna Sofia Cecilia Kalogheropoulos, è stata ricordata dal mondo lirico e non solo. Uno dei migliori soprani apparsi sulle scene, ha diviso il panorama canoro ed interpretativo in “prima” e “dopo” la. Almeno secondo l’opinione di Franco Zeffirelli. Alla sua voce si aggiunge anche quella del direttore d’orchestra Riccardo Muti: Era quasi una persona immortale incarnata nell’arte lirica, è stata per il canto quello che Toscanini è stato per la direzione d’orchestra Oltre alle doti artistiche e vocali, però,ha impersonato anche un’icona di stile, grazie alla sua magrezza raggiunta con fatica e ad un amore per la moda che le ha fatto guadagnare molte prime pagine delle riviste internazionali.