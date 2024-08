Caso blatte noi monitoriamo Ma anche i privati disinfestino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Nessuna emergenza con animali infestanti nel Quartiere 5, ma un fenomeno in linea con gli altri anni e sotto controllo, ribatte il presidente di Quartiere 5, Filippo Ferraro a quanto lamentato lunedì da alcuni cittadini e dall’opposizione: "Abbiamo un Urp efficiente, a cui ho chiesto di fare una verifica su quante segnalazioni arrivano per problematiche topi ee ne arrivano molte poche, anzi di topi nemmeno una., qualcuna in situazioni storicizzate, peraltro nea Novoli, ma in altre parti del quartiere in particolare lungo il canale macinante, a Peretola e a Brozzi". Le segnalazioni forse non sono arrivate all’Urp, ma alla redazione de La Nazione sì. Per questo alcuni residenti si sono rivoltiall’opposizione, contro cui Ferraro si scaglia.