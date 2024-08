Carmine buona la prima Libro più visita guidata | 110 persone all’evento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) L’ultima messa si era celebrata nel 2020, poi la chiesa del, in corso Mazzini, era stata chiusa. Le ragioni della drastica decisione erano dettate da una mancata condizione di sicurezza, infatti le coperture, instabili ormai da tempo, versavano in condizioni talmente serie da imporre lo stop. Due anni dopo, in seguito a un importante restauro, la struttura aveva riaperto per un concerto inaugurale, ma non si è mai più tornati a celebrare le funzioni regolarmente. Forse anche per questo martedì sera così tanti forlivesi (ne sono stati contati oltre 110) hanno preso parte al primo di una serie di incontri organizzati, per volontà dell’assessorato alla Cultura, proprio sul sagrato esterno della chiesa e hanno ascoltato la presentazione di ‘Storie di Forlì’, volume curato dal blogger Umberto Pasqui.