Berrettini vuota il sacco | doccia fredda per i tifosi

(Di giovedì 29 agosto 2024) Matteonon si è tirato indietro, ha voluto essere completamente sincero: la verità è un colpo per i. Il fatto che avesse già vinto tutti i loro faccia a faccia aveva lasciato presagire che non sarebbe stato Matteoa spuntarla, in quel di New York. Non perché non ne fosse potenzialmente in grado, ma per via di quella vistosa fasciatura a polpaccio e ginocchio – che aveva destato non pochi dubbi all’esordio al Flushing Meadows – e perché non ancora del tutto a suo agio con il cemento. Matteoè stato di parola: hato il(AnsaFoto) – Ilveggente.itE infatti, come da pronostico, il pass per accedere al terzo turno è spettato al padrone di casa, Taylor Fritz, che ha messo la firma su una prestazione mai opaca, convincente in tutto e per tutto.