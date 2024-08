Archeologia | a Ischia parte campagna di scavo con aperture al pubblico

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 29 agosto 2024) Pithekoussai, l’antico insediamento localizzato nell’attuale comune di Lacco Ameno (Napoli) sull’isola d’, d’importanza centrale nella storia della colonizzazione greca in Occidente, tornerà a svelare tracce del suo passato rimaste sepolte per secoli grazie a un nuovo progetto di ricerca condotto in sinergia tra l’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, la Scuola di specializzazione in Beni archeologici “Or.Sa.” (Università degli studi di Salerno e Università di Napoli L’Orientale), la SoprintendenzaBelle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli e il Comune di Lacco Ameno. Dal 2 settembre una nuovadiarcheologico interesserà il cosiddetto quartiere metallurgico di Mazzola, 50 anni dopo le ultime indagini.