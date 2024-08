Alle Feste dell' Unità il dialogo non c' è più

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Rieccoli, i bei comunistoni di una volta, quelli che mangiavano i bambini e divoravano i fascisti, estivano i piatti di pizzoccheri e polenta concia, alla ricerca'identità ee salamelle perdute. Rieccoli, i veterani col sorriso annerito dalla brace, gli eroi del volantino, le figurine ritagliate nell'ideologia, compagni-deicampi- e -e officine. E rieccolo, lo spirito primigenioa Festa– che non è esattamente quello'ospitalità - elevarsi nelle parole del capogruppo Pd in Consiglio Regionale pugliese Paolo Campo: «Il governo di Giorgia Meloni è fascista», e quindi «la festa rappresenterà una possibilità, anzi, l'impegno che tutti dobbiamo profondere per scongiurare il disegno eversivo di modificazionea Costituzione». In soldoni: stavolta niente inviti ai fasci e ai nemici del popolo, ché siamo sott'elezioni, signora mia, e non si sa mai.