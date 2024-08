Aggredisce la compagna con un coltello arrestato 42enne a Castel Romano

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un uomo di 42 anni è statodopo aver aggredito lacon undurante una lite in auto. Un grave episodio di violenza domestica si è verificato ieri pomeriggio a, quando un uomo di 42 anni ha aggredito ladi 48 anni con undurante una lite avvenuta in auto sulla via Pontina. La donna è riuscita a fuggire e a raggiungere una pattuglia della Polizia Locale di Roma, che si trovava nei pressi del campo rom di. Alla vista degli agenti, l’aggressore ha cercato di attaccare anche loro, ma è stato prontamente bloccato e