Zuckerberg contro Biden | Ho subito pressioni dalla Casa Bianca per censuare post sul Covid

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Mark, fondatore e amministratore di Meta, ha recentemente affermato di averpolitiche dall’Amministrazioneper censurare contenuti relativi al-19 sulle piattaforme Facebook e Instagram. Questa rivelazione ha suscitato un forte dibattito sull’influenza governativa sui social media e sul ruolo che tali piattaforme dovrebbero avere nella moderazione dei contenuti durante le crisi globali sanitarie.Ma non solo. Perché in realtà il problema dei contenuti social è molto vasto. E investe innanzitutto la responsabilità delle aziende private proprietarie delle piattaforme online., come Musk e altri, è di fatto un editore, non solo un intermediario che mette a disposizione di tutti un programma informatico facilmente accessibile e utilizzabile. Mark