Uova contaminate da salmonella 28 richiami per diversi marchi | Non mangiatele ma riportatele ai supermercati

(Di mercoledì 28 agosto 2024)da, 28perVentottodifresche da allevamento a terra e venduti neiconsono stati effettuati per il rischio di contaminazione da. Tra icoinvolti, così come emerge dal sito del ministero della Salute, nella sezione “di prodotti alimentari”, vi sono Cascina Italia, Smart (vendute da Esselunga), Ovonovo, Delizie dal Sole (vendute a Eurospin), Lactis (Parmalat), Latteria Chiuro, Gesco, Amadori, Conad e Del Campo. La raccomandazione del ministero è di non consumare il prodotto e non buttarlo ma di “restituire leal punto vendita in cui sono state acquistate”.