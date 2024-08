Sembra un ring di Cuba ma è Vicenza La casa della boxe dei Solano

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ladeisi trova in viale Sant’Agostino, fuori dal centro die a pochi chilometri dall’uscita autostradale. Nell’appartamento al primo piano vive il maestrono di pugilato Jesus con la famiglia, sotto invece, dove prima c’era uno studio fotografico, si nasconde dal 2008 la. Il cancello d’ingresso è condiviso, per entrare in palestra bypassi un camper e un furgone. Poi si apre un mondo caraibico composto da, sacchi e guantoni. Nella parete murales con le bandiere di. Al rientro da un weekend in giro per l’Italia a combattere, ovunque basta che ci sia una riunione organizzata, Jesus DavidReyes parla con i suoi ragazzi, mentre si riscaldano e alla spicciolatano arrivare più o meno tutti. Nel complesso gli iscritti alla palestra sono settantadue, trenta amatori e quarantadue agonisti.