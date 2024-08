Scatta un selfie e scivola 23enne muore dopo un volo di 80 metri | Voleva la foto col castello de La Bella Addormentata

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 28 agosto 2024)unundi 80Una ginnasta ceca di 23 anni è mortaessere precipitata dal monte Tegelberg, in Germania, dove si era recata perrsi uncon ildi Neuschwanstein, famoso perché avrebbe ispirato Ladi Walt Disney. Natalie Stichova, questo il nome della ragazza, èta ed è precipitata per oltre 80. La ragazza è stata immediatamente soccorsa ma le ferite riportate erano troppo gravi: è deceduta in ospedale sei giornil’incidente. A raccontare quanto accaduto è stata una sua amica, presente al momento dell’incidente: “fare unadi fronte alma era molto vicina al bordo della montagna ed è precipitata”. Insieme alla ragazza e alla vittima c’era anche il fidanzato di quest’ultima e un’altra ragazza. Sono stati loro ad avvertire immediatamente i soccorsi.