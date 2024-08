Roma incontro tra Dybala e i tifosi in Via del Corso | centinaia di tifosi presenti per l’argentino

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Pochi giorni dopo la scelta di rifiutare l’offerta dell’Al-Qadsiah per restare a, Pauloha incontrato alcunigiallorossi presso ilStore in Via del. La società capitolina ha infatti organizzato unin pieno centro storico trae i fans per celebrare la decisione del calciatore di rimanere in giallorosso. Una volta sceso dall’auto,ha salutato ledi, in visibilio, che lo aspettavano con ansia ed ha autografato magliette, cappellini e addirittura ‘santini”. L’attaccante ha infine incontrato all’interno del negozio una serie di fortunati che hanno vinto un voucher dellaper farsi autografare un prodotto acquistato in mattinata. #ASpic.twitter.