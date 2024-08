Ordine d’arrivo tappa di oggi Vuelta a España 2024 | la fuga premia Dunbar sesto Filippo Zana

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) L’undicesimadella, la decima in linea, viene vinta dall’irlandese Eddie, alfiere del Team Jayco AlUla, il quale regola i fuggitivi di giornata. In casa Italia sesta piazza per, compagno di squadra di, nono posto per Gianmarco Garofoli (Astana Qazaqstan Team). Gruppo a 3’31”. Di seguito l’completo della frazione odierna della, con il primo posto dell’irlandese Eddie: in classifica generale resta in testa l’australiano Ben O’Connor, che vanta sempre un margine di 3’53” sullo sloveno Primoz Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe). Terzo il rappresentante dell’Ecuador Richard Carapaz, a 4’32”.