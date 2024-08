Non solo il Napoli | Koopmeiners alla Juventus…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

È il giorno di. Dopo una trattativa durata per tutta l'estate, il centrocampista olandese può finalmente sbarcare a Torino per cominciare la nuova esperienza con la maglia della Juventus. Nella giornata di ieri, 27 agosto, è arrivato il via libera da parte dell'Atalanta e questa mattina, attorno alle 11,si presenterà al J Medical per svolgere le visite mediche di rito. Poi la firma sul contratto e l'inizio dell'avventura in bianconero. NonSarà una mattinata calda, nonper il clima, al J Medical, dove ad accogliereci saranno anche gli ultras bianconeri, colpiti dforte volontà del calciatore di indossare la maglia bianconera.