Maltempo giovedì 29 agosto | le regioni più a rischio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ilcontinua a interessare diverseitaliane, e la Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta meteo gialla per la giornata di domani,29. Sono previste piogge e temporali in varie aree del Paese, con unidraulico e idrogeologico significativo in alcune zone.e settori interessati L’allerta meteo riguarda principalmente sette: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Di seguito, i dettagli sui settori interessati:Idraulico (Allerta Gialla): Calabria: Diversi versanti, tra cui Jonico Centro-settentrionale, Jonico Centro-meridionale, Tirrenico Settentrionale, Tirrenico Centro-settentrionale, Tirrenico Centro-meridionale, Tirrenico Meridionale, Jonico Settentrionale e Jonico Meridionale.