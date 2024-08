Leclerc | Schumacher è stato una leggenda ma Senna era speciale

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Questo fine settimana la Formula 1 correrà a casa della Ferrari, a Monza. Un Gran Premioper Charlesche vinse proprio a Monza al suo primo anno in Ferrari. Intervidalla Gazzetta dello Sport, il pilota monegasco si sofferma sul lavoro a Maranello e sul rapporto con Hamilton, futuro compagno di squadra., che cosa succede nella sua testa e all’interno del team quando c’è il Gran Premio d’Italia? «È una motivazione extra, perché questa gara sentimentalmente ha un valore aggiunto, visto che corriamo vicino a casa e davanti ai nostri tifosi. Inoltre c’è attesa perché di solito portiamo novità sulla vettura, specifiche per la pista, e siamo ansiosi di scoprire come funzioneranno. Avendo vinto nel 2019, tutti abbiamo voglia di ripeterci».