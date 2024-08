Israele che vuole disintegrare Gerusalemme

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il ministro diBen Gvir ha oltrepassato ogni limite:e mettere sinagoge sulle moschee. La recente proposta del ministro della sicurezza nazionale israeliana, Itamar Ben Gvir, di costruire una sinagoga sulla Spianata delle Moschee diha suscitato indignazione e preoccupazione in tutto il mondo. Questo atto, che minaccia di scardinare lo status quo in uno dei luoghi più sacri per l’Islam, rappresenta un ulteriore passo verso la distruzione non solo delle vite palestinesi, ma anche delle loro credenze e della loro identità culturale, avvicinandosi pericolosamente al concetto di genocidio. Il genocidio delle persone e delle idee Le azioni di Itamar Ben Gvir non si limitano alla violenza fisica contro i palestinesi, ma mirano a estirpare completamente la loro cultura e religione.