Incidente frontale tra due auto sulla via Vigentina | grave un bambino di 7 anni Strada chiusa traffico in tilt

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Pavia, 28 agosto 2024 – È stato trasportato in eliambulanza undi 7rimasto feritovia. L’si è verificato poco dopo le 19 all’altezza di una grande magazzino: una Citroen e una Ford Kuga, per cause in via di accertamento da parte della polizia locale, si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto ad avere la peggio è stato ilappunto, mentre un ragazzo di 29e una ragazza di 27 sono risultati meno gravi e trasportati in ospedale in ambulanza. Ferita nonmente anche una ragazza di 21. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 con tre ambulanze e un'medica. Notevoli le ripercussioni che ilha avuto in un orario di rientro su unasolitamente molto trafficata, con la chiusura dellatra Pavia e San Genesio.