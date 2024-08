Fratelli d’Italia | da De Luca nulla per il dissesto idrogeologico

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Napoli.: da Deper il. “Ogni anno a fine estate si verificano tragedie in Campania senza che la Regione abbia realizzatodi significativo per mettere in sicurezza il territorio. Ile’ un altro classico esempio del fallimento di Dee del Pd. Siamo solidali con le popolazioni colpite, quest’anno è toccato alle province di Avellino, Benevento e Caserta. Siamo passati dagli incendi di qualche giorno fa alle frane con dispersi di queste ore”. Lo afferma il senatore di, Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania. “De– riprende il parlamentare FdI – governa la Campania da circa un decennio ed il film e’ sempre lo stesso: con il sole e con la pioggia la tragedia e’ garantita. La Regione – conclude – riconosca immediatamente almeno lo stato di calamità naturale”.