Diesel e benzina in Germania la filiera automobilistica chiede lo stop alla vendita entro il 2045

(Di mercoledì 28 agosto 2024) L’associazione tedesca Vda (Verband der Automobilindustrie), che rappresenta latedesca, ha espresso una forte preoccupazione riguardo agli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall’Unione Europea. Secondo la Vda, tali obiettivi sono insufficienti per garantire una reale riduzione delle emissioni di CO2 nel settore automobilistico. Per questo motivo, l’associazione sollecita laa intraprendere misure più ambiziose e concrete per accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile. In un documento ufficiale, la Vda propone una misura drastica ma necessaria: vietare ladi combustibili fossili nelle stazioni di servizio a partire dal. Questo divieto rappresenterebbe un passo fondamentale verso la completa decarbonizzazione del parco auto circolante e, di conseguenza, verso la tutela del clima.