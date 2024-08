Deadpool e Wolverine | una scena nascosta rivela se Gambit è sopravvissuto alla battaglia finale

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Una clip appena rilasciata disuggerisce che(Channing Tatum) potrebbe essere uscito dal Vuotofine del film. In quella che non può essere definita esattamente una“cancellata” perché, a quanto pare, è apparsa sullo schermo, anche se su un piccolo monitor della TVA, Tatum si trova davanti ai corpi dei cattivi morti e sconfitti, prima di rivolgersitelecamera. Il suono e la caratteristica luce arancione di un portale dimensionale, cheha ribattezzato “il cerchio scintillante della Marvel”, lo raggiungono, suggerendo che qualcuno ha piani più grandi per il vecchio. Anche se quali siano questi piani, e se i fan riusciranno a vederli sullo schermo, è ovviamente tutto da vedere.