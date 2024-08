Brucia il sottotetto di una casa | si alza una densa nube di fumo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Lodi, 28 agosto 2024 – Incendio in corso Adda, nel pieno centro di Lodi. Le fiamme sono divampate questa mattina, mercoledì 28 agosto, poco prima di mezzogiorno. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, recatisi sul posto con un’autopompa serbatoio e con l’autoscala. Are, secondo le prime informazioni, è ildi unadi due piani. Dal luogo del rogo si è levata un’alta colonna di, visibile da diversi punti della città. Ancora non si sa se ci siano feriti o intossicati. Sul luogo dell’emergenza si sono portate anche le volanti della polizia di Stato. Diversi anche i curiosi che affollano l’area, circondata da nastri bianco rossi per consentire le operazioni di spegnimento del fuoco.