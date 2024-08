Beetlejuice Beetlejuice la recensione | qualcuno ha rievocato Tim Burton

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 28 agosto 2024) 1988. L’America reaganiana è divorata dal consumismo: casette a schiera, benessere sbandierato, presunti modelli di perfezione ovunque. Poi c’è un ragazzone inquieto di Burbank che ha la nausea di tutta questa roba. E così decide di mettere in scena il suo conato di vomito. Ci riesce con una stramba creatura figlia di una sensibilità ribelle:. Una macabra commedia in cui per una volta sono i vivi a dare fastidio ai morti. È forse il primo grande ribaltamento firmato Timdentro un film grottesco, diventato un cult grazie al suo spirito anarchico. Negli anni quel ragazzone inquieto è diventato maturo, e quella rabbia giovanile l’ha persa per strada. Con lei anche il talento visionario di un regista che a volte non abbiamo riconosciuto. Forse per questo ci voleva lo spiritello porcello per ritrovare la via. Non retta, ovviamente.