Venditti e gli insulti a ragazza disabile la richiesta al cantante

(Di martedì 27 agosto 2024) Davanti a circa cinquemila spettatori, Antonelloè stato protagonista di polemiche per avere insultato una fanche l’ha involontariamente interrotto, ieri sera durante un suo concerto a Barletta. Su Facebook, questa mattina sono arrivate le scuse da parte del, ma secondo una deputata non basta: c’è bisogno del Daspo. Leggi anche: Ultimo, lutto immenso e doloroso: “Non se l’aspettava” Leggi anche: Tv, chi deve cambiarla dal 28 agosto e perché: i canali che non si vedranno più Antonelloinsulta una fanAntonelloraccontava un episodio della sua vita privata per introdurre il brano che avrebbe cantato da li’ a poco, quando unaaffetta da una disabilità, in prima fila, ha chiesto adi cantare, invece che parlare.