Un anno senza il mio Kevin ora la verità | la strage di Brandizzo e il dolore di Massimo Laganà

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024)(Torino), 27 agosto 2024 – “Sono rimasto a quel 30 agosto 2023. Alladi, alla morte del mio. Non passa. Da allora per me tutti i giorni sono uguali. Sì, gli amici e i parenti sono sempre stati presenti. Ma io,e Antonino, l’altro mio figlio più grande, eravamo un tutt’uno”.risponde al telefono a Quotidiano.net da Vercelli, dove è rimasto. “Perché qui c’è lavoro e famiglia, qui ho seppellito”. Il primo anniversario delladiVenerdì 30 sarà passato undalladi(Torino), lasui binari. Cinque operai morti, falciati da un treno in corsa. Stavano lavorando ma la circolazione non era interrotta. Con, che aveva solo 22 anni ed era il più giovane del gruppo, non sono più tornati a casa Giuseppe Aversa, Saverio Giuseppe Lombardo, Giuseppe Sorvillo e Michael Zanera. Erano le 23.